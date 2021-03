Špatná ženská

Možná si o mně pomyslíte bůhvíco, ale prostě se to stalo. S Michalem jsem vlezla do postele jenom jednou a šlo o náhodnej sex. Bylo to na horách, kam se mi konečně podařilo po delší době vypadnout na pár dní.

Původně jsem měla jet s kámoškou, ale ta mi na poslední chvíli odřekla a já to nechtěla rušit. Potřebovala jsem nutně vypnout a věděla jsem, že bych to doma nedokázala, tak jsem se sebrala a jela sama. Michal tam byl s partou, ale, možná to znáte, prostě to mezi náma zajiskřilo a on trávil víc času se mnou než s nima. Byl to k mý smůle takovej ten hodně tmavovlasej jižní typ, pro který mám slabost.

Přes den na sjezdovce, večer u baru, ani mě nemusel balit, stačilo, jak na mě mluvil, jak se na mě koukal a jak se ke mně choval, já tála jak sněhulák na jaře. On bydlel s někým ze svý party, já sama a hned druhej večer se mě ptal, jestli by mi bylo příjemný, kdybychom si spolu udělali intimní potěšení. Trochu mi svou otevřeností vyrazil dech, ale jak jsem do něj byla zblblá, tak jsem ho pozvala k sobě.

Když jsem se ho zeptala, jestli má kondom, že jako bez něj sorry, ať jsme na sebe natěšený sebevíc, tak se na moment zarazil. Poznala jsem na něm, že by chtěl daleko radši bez, ale nesnažil se mě ukecávat, asi vytušil, že tím by to celý zkazil. A se slovy: „kdo je připraven, není překvapen,“ vytáhnul krabičku z kapsy, holt mě měl asi předem přečtenou a zásobil se.

Měla jsem ho víc hlídat, když jsem ho prakticky neznala, ale jednak kdo by na to v tu chvíli myslel, že jo a jednak jsem ho blbě odhadla a nečekala žádnej podraz. Prostě když už bylo po všem, tak jsem ten kondom našla sundanej a prázdnej na zemi u postele. Musel si ho stáhnout, když si mě otočil zezadu, abych to neviděla a jak jsem byla strašně mokrá, tak jsem ten rozdíl ani nepoznala.

Stalo se vám někdy, abyste těsně po sexu zjistili, že vás partner nějak fest podrazil? Jestli ne, tak buďte rádi, protože v takovým případě byste měli jen dvě možnosti. Buď se na fleku rozbulet a bejt nešťastný nebo se šíleně naštvat. Já naštěstí udělala to druhý, na místě jsem mu vrazila pár facek, vyrazila ho nahatýho ze svýho pokoje a jeho hadry vztekle mrskla za ním. Na závěr jsem na něj na celej barák zařvala, ať už se mi nikdy nevokazuje před očima a rozloučila se s ním slovem, který slušná ženská vypustí z pusy jen ve stavu nejvyšší naprdnutosti. Ani ne tak proto, že bych se bála otěhotnění, mám přetočenou dělohu a přijít do jinýho stavu pro mě prej může bejt problém. Spíš jsem se naštvala proto, že jsem mu věřila a on mě tímhle šíleně podrazil. Bůhví s kým se kde tahá, abych tak od něj ještě něco chytla.

Pár tejdnů po tomhle extempore s Michalem jsem začala spát s Pavlem. Myslete si o mně, co chcete, ale věřte mi, že normálně takhle chlapy nestřídám, tak těsně po sobě to bylo poprvé a naposled. Teda snad naposled, v to teď už konečně věřím. Zkrátka Pavel byl můj dávnej kámoš, znali jsme se už od školy a dycky jsme si byli sympatický. Chvilku jsme spolu dokonce i chodili, ale mě tehdá bylo sedmnáct a jemu pětadvacet, každej jsme si představovali něco jinýho a rozpadlo se nám to. Ale rozešli jsme se tehdy v dobrým, já se pak s rodičema odstěhovala na druhej konec města a s Pavlem vídala málo, jen párkrát do roka.

Brzy po těch horách se mi Pavel najednou ozval a pozval mě na kafe, že by se se mnou chtěl vidět a něco mi říct. Já byla ještě pořád naštvaná na Michala, nebylo mi moc do povídání, tak jsem jen poslouchala, co mi Pavel u toho kafe vykládal. A přitom jsem měla pocit sounáležitosti, že nejsem jediná, kdo je zklamanej. Pavel se mi svěřil, že mu po několika létech utekla přítelkyně s jiným chlapem. Ženská, kterou měl rád, chtěl si ji vzít, plánoval s ní rodinu a společnej život, mu ze dne na den oznámila, že od něj odchází a nechala ho, aby se s tím popasoval, jak umí. Tak se popasoval tím, že mi zavolal, protože to potřeboval někomu blízkýmu říct a prej, abych se na něj nezlobila, že mě tím takhle krmí.

Jak řekl „plánoval jsem s ní rodinu“ a „potřebuju to někomu blízkýmu říct,“ tak jsem si to spojila dohromady, něco ve mně sepnulo a já si vzpomněla na to naše dávný chození. Uvědomila jsem si, že on vlastně od života chce úplně to samý co teď už i já, a pak to nějak přišlo samo, začali jsme cejtit, že je nám spolu dobře. Tak nějak pomalu a klidně, jakoby doopravdy, žádnej chvilkovej uragán jako s Michalem, jestli mi rozumíte.

V tý době mi vynechala menstruace, já to nejdřív moc neřešila, myslela jsem, že to je jenom zpožděný, to se mi občas stává. Jenomže když to trvalo moc dlouho, tak mi to nedalo, udělala jsem si těhotenskej test a ke svý hrůze zjistila, že jsem v tom. Bylo to jasný, dítě muselo bejt Michalovo, jak si ten prevít na horách stáhnul kondom. „Co teď?“ Hodit to na Pavla nepřipadalo v úvahu. Jednak jsme používali ochranu, ale hlavně bych mu to nedokázala udělat, i kdyby byl tak naivní a nechal si nakukat, že se ten kondom protrhnul.

„Jó, holka, teď se mu můžeš tiše omluvit, odejít od něj, neříct proč a pak jít buď na potrat, do kterýho se ti fakt nechce, nebo to dítě vychovávat sama.“ Byla jedna z možností, který jsem si probírala v hlavě.

„Nebo to před ním můžeš celý otevřeně vysypat a čekat, jak se k tomu postaví. Jedna holka mu utekla a teď mu druhá přizná, že si upletla dítě jen pár tejdnů před tím, než s ním začala spát. Napřed tě vyrazí a pošle za maníkem, kterej ti to udělal a jakmile za tebou zapadnou dvéře, skočí si jen tak cvičně hodit mašli.“ Fakt jedna varianta lepší než druhá. Super, tu mašli bysme si mohli hodit spolu, aby to bylo stylový.

***

Tohleto všechno se odehrálo před třema rokama. Nakonec jsem sebrala odvahu a ještě ten samej den si udělala s Pavlem upřímnej večer a oplatila mu to jeho nedávný svěřování. Jo, byla ve mně malá dušička, srdce jsem měla v krku a na dlani zároveň, a se schlíplejma ušima mu všechno vylíčila i s tím, jak si Michal proradně stáhnul kondom.

„Pavle,“ řekla jsem mu popravdě na závěr tý svý zpovědi, „máš před sebou jednu špatnou ženskou, která tě sice má strašně ráda, ale která naprosto pochopí, když ji teď pošleš do háje i s tím jejím outěžkem.“ A koukala jsem se mu pevně do očí, čekajíc na svůj ortel.

Pavel provedl přesně to, co by udělal férovej a silnej chlap, když mu o někoho doopravdy jde. Tehdy jsem se bála, ale nakonec jsem vlastně nebyla vůbec překvapená, zachoval se tak, jak jsem ho znala z toho našeho dávnýho chození, když mi bylo sedmnáct. Pomohl mi, a ne jednou, vždycky stál při mně.

Poprvé mi pomohl, když mě hned ten svěřovací večer požádal o ruku. Potom byl se mnou celej ten těžkej Aniččin porod, když jsem se třásla strachy, že o ni přijdu. A za chvilku mu to všechno pořádně oplatím. Až dneska přijde domů, tak mu prozradím, že jsem po našem společným dlouhým snažení konečně zase těhotná. Tentokrát teda doopravdy s ním.